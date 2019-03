Lucas Bernardi: "Seguimos evolucionando"

Poniendo la lupa no solamente en el duelo ante el Patrón de Paraná sino también en el panorama general del Tomba, Lucas Bernardi brindó la clásica conferencia de prensa. Luego del 2 a 1 el DT aseguró que el cuadro Bodeguero ha “evolucionado” y expresó su deseo de que la confianza y el crecimiento continúen en ascenso durante el resto de la temporada.

En primer lugar Bernardi habló de la victoria: "En líneas generales el equipo estuvo bien, el gol nos dio aire y confianza, encontramos situaciones y estamos contentos porque minimizamos muchas virtudes del rival. Además el resultado nos da confianza para lo que viene".

Luego el técnico habló sobre el presente de Godoy Cruz: "Lo más importante es rescatar el crecimiento de los chicos. No hemos cambiado muchas cosas pero han evolucionado un poco. Algunos resultados nos han dado confianza y la posibilidad de rotar nos da la oportunidad de tener más variantes".

Hacía cinco partidos que el Tomba no ganaba. Por eso Bernardi fue consultado sobre si el triunfo le saco presión a los jugadores: "La verdad no siento que los chicos se hayan sacado una mochila. Esto ha sido una circunstancia del crecimiento que han tenido", respondió el entrenador.

El Tomba le ganó a Patronato

Acerca de la mejora que ha tenido el equipo desde su llegada (está invicto), Bernardi profundizó: "Vamos creciendo y de a poco se les puede ir pidiendo más cosas a los chicos, otros tipos de pases o arriesgar un poco más porque sabemos que la confianza no se perdería. Se va cerrando bien el círculo que hemos planeado, nos faltan muchos partidos y trataremos de que sigan evolucionando".

#TNTSports | La acción llegó en el complemento y el Tomba venció 2 a 1 al Patrón en Mendoza. Reviví los goles del encuentro.#GodoyCruz 🆚 #Patronato pic.twitter.com/ISWTSJL1B5 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 30 de marzo de 2019

En la previa contra Patronato se habló mucho de que el Tomba iba con suplentes para favorecer al Patrón. Sobre esto Bernardi fue contundente: "Yo no tengo esas intenciones y lo único que hacemos es preparar y pensar lo mejor para Godoy Cruz. Nosotros armamos equipos para ganar y no para perder. Los demás se tienen que preocupar por ellos y no por nosotros porque no especulamos ni dejamos cosas libradas al azar".