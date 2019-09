Lionel Messi, el mejor de todos

El astro Lionel Messi fue elegido hoy como el mejor jugador de la temporada al recibir por primera vez en su carrera el premio The Best, otorgado por la FIFA en Milán, por encima del defensor holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

Las apuestas daban por hecho que el The Best sería para el central holandés, ganador de la Copa de Europa y elegido mejor jugador de la última Champions, pero Messi se ha acabado imponiendo. Leo fue segundo en los dos primeros años y no estuvo en el podio el año pasado. Ahora, en Milán, vuelve a lo más alto de los premios individuales. No ganaba una elección al luso desde 2015.

Messi, acompañado de sus hijos mayores Thiago y Mateo y su mujer Antonella, recupera el trono de un gran torneo individual, cuatro años después de su quinto y último Balón de Oro (2009, 2010, 2011 y 2012 y 2015). Ya había ganado el FIFA World Player, precursor del The Best antes de su fusión con el Balón de Oro, en 2009, por delante de Cristiano y Xavi.

Con este premio, Messi ya es el principal candidato para llevarse también el Balón de Oro, ya que hasta el momento, el que gana el The Best también se hace con el trofeo francés. Sucedió con Ronaldo y Modric el pasado.