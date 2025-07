La promesa de Valentín Gómez en su presentación en el Real Betis: "Vamos a competir para ganar un título"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealBetis/status/1949097371796656415&partner=&hide_thread=false



Valentín Gómez: Bzrp Music Sessions, Vol. 7. pic.twitter.com/U7QJpwLBRd — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 26, 2025

“Pude hablar con Germán (Pezzella), me mandó un mensaje, estuvimos hablando, me contó lo que era el club. Con Guido (Rodríguez) no tuve posibilidad de hablar. Son jugadores a los que les fue muy bien aquí, tuvieron un paso muy grande. También con Gio Lo Celso, que me ayudó bastante estos días. Él y el Chimy (Ávila), junto a todo el grupo, me recibieron de una forma muy cálida", dijo de sus contactos con otros argentinos del Betis.