La llamativa reacción de Miguel Ángel Russo tras el pitazo final y la eliminación de Boca vs Atlético Tucumán

El técnico no se levantó del banco. Se quedó ahí, clavado, como si estuviera procesando algo mucho más profundo que una derrota. La imagen, por lo fuerte, remite a aquella vez en que Guillermo Barros Schelotto también quedó inmóvil tras la caída con Gimnasia en Córdoba, en otra eliminación copera. En este caso, la sensación fue que Russo estaba meditando algo más: una decisión, un quiebre, una señal.

La reacción de Russo tras el final del partido en Santiago del Estero. TyC Sports

No es para menos. Boca lleva 10 partidos sin ganar, igualó su peor racha histórica y la caída frente al Decano fue el punto más bajo de este ciclo. Para muchos, este tipo de partidos no solo eyectan técnicos, sino también jugadores y hasta dirigentes. El equipo es un desorden, se cae anímicamente ante cada golpe, y no encuentra ni juego ni respuestas.