La impactante sentencia de Bernardo Silva sobre Claudio Echeverri: "Tiene mucha..."

Desde su llegada al elenco inglés, el Diablito no sumó muchos minutos, pero en el Mundial de Clubes Pep le dio la oportunidad de ser titular en el partido ante el Al Ain y el volante no defraudó: marcó un golazo y fue uno de los puntos altos del equipo. Sin embargo, en el encuentro Echeverri sufrió una fuerte lesión que lo dejó afuera del certamen internacional y recién volverá para el comienzo de la Premier League (16 de agosto ante el Wolverhampton)

Uno de los que lleno de elogios al ex River fue Bernardo Silva , que tras la goleada por 5-2 ante la Juventus no dudó en tirarle flores al argentino por su calidad futbolística: "Soy un gran fan de Claudio. Juega al fútbol de forma parecida a como yo lo hago; tiene mucha sangre en las venas, lucha por cada posesión, lucha por cada balón. Y su talento, obviamente, hace el resto", sentenció el luso.

PORTADA Claudio Echeverri.jpg Echeverri recibió un gran elogio por parte de Bernardo Silva. @ManCity

"Lo que me gusta de Claudio es que es un delantero número 10 o segundo delantero y no se rinde: cualquier posesión, cualquier balón. Siempre está ahí para ayudar al equipo. Es un luchador, lo veo, todos lo vemos. Nos sorprendió mucho cuando llegó al club", añadió el ex Mónaco.