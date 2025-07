La estremecedora reacción de Alphonso Davies a la fractura de su compañero Jamal Musiala en PSG-Bayern Múnich

El lateral canadiense, que no juega el torneo por una rotura de ligamentos , se encontraba realizando una transmisión en vivo reaccionando al partido de sus compañeros. Pero cuando ocurrió el violento choque entre Musiala y Donnarumma, no pudo ocultar su angustia.

“¡Oh por Dios! ¡No, no, no, no, no!”, se lo escuchó decir repetidamente, visiblemente impactado por las imágenes que veía en pantalla. A medida que procesaba lo ocurrido, la sorpresa se transformó en dolor y tristeza. Su reacción no tardó en explotar en redes sociales.