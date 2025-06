La emocionante sentencia de Fernando Muslera en su presentación en Estudiantes: "Este club es sinónimo de..."

Muslera fue presentado oficialmente en Estudiantes: sus primeras declaraciones en conferencia

A su vez, Muslera no esquivó el tema del cambio que significa pasar del fútbol europeo al argentino. “La verdad es que es un cambio muy grande. Es otro fútbol, otra cultura diaria. Yo me siento muy bien, con muchas ganas. Todos los objetivos que tenemos son llamadores y comprometen. Me tengo que adaptar rápido a lo que me pide el entrenador y el club porque no tenemos mucho tiempo”, explicó el 1.