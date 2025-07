La desopilante confesión de una actriz argentina fanática de Boca con Cavani: "Soy una Bebé Reno"

Si bien su presente en Boca Juniors no está siendo bueno y su paso por el club hasta ahora tampoco ha sido muy destacado , Edinson Cavani sigue siendo el el jugador de mayor renombre del equipo y de los más importantes del fútbol argentino. A pesar de su actualidad, su nombre y su carrera siguen siendo un motivo de admiración.

En ese sentido, hizo una atrevida revelación: "Yo a Edi, como a casi todos lo jugadores de Boca , les contesto todas las historias. ' Boca Reno' soy". Este chiste es una referencia a la exitosa serie Bebé Reno de 2024, que cuenta las peripecias que sufrió el comediante británico Richard Gadd al ser acosado por una fanática obsesionada con él que no paraba de seguirlo a todas partes y enviarle mensajes a toda hora.

"Yo le había mandado como 40 mensajes: 'Vamos, Edi', 'Gracias, Edi'... Y él me respondió: 'Hola, Marina, no había visto los mensaje anteriores. Gracias por la buena vibra'. Fue una cosa como para llorar, pero me expuse mucho porque arriba había como 40 mensajes", concluyó Bellati entre risas y generando una carcajada generalizada en el estudio.