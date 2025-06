La advertencia del representante de Cavani respecto del futuro del uruguayo en Boca: "Solo se va a ir si..."

Edinson Cavani se encuentra en su peor momento desde su llegada a Boca Juniors . Muy condicionado por la lesiones, no tuvo buenos rendimientos cuando le tocó jugar a lo largo de la corriente temporada y apenas marcó 2 goles y dio 2 asistencias en 13 partidos jugados. De hecho, se están destacando más sus situaciones erradas, como contra Alianza Lima.

Para colmo, como si no hubiera suficiente descontento del hincha con él, tras la eliminación en el Mundial de Clubes, le echó más leña al fuego con sus declaraciones luego del papelón del 1-1 frente al Auckland City: "El partido no creo que haya sido tan decepcionante por una cuestión de que insistimos todo el partido. (...) Cuando te meten 10 jugadores dentro del área no es fácil poder entrarle", había dicho del encuentro frente al semiprofesional elenco neozelandés.