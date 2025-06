La desafiante respuesta de Carlos Palacios a las críticas de los hinchas se Boca: "Esperan que..."

Boca regresó el pasado viernes al país luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes. El equipo de Miguel Ángel Russo se despidió del certamen internacional luego de empatar 2-2 ante el Benfica, caer por 2-1 frente al Bayern Múnich y protagonizar un papelón histórico ante el Auckland City (1-1), equipo semiprofesional de Nueva Zelanda.

Tras volver a Argentina, el DT les dio algunos días libres a los futbolistas y recién el martes 1 de julio retomarán con los entrenamientos en el predio de Ezeiza pensando en lo que será la segunda parte del año, en donde afrontarán la Copa Argentina y el torneo Clausura.

Carlos Palacios Fotobaires Mientras tanto, uno de los que disfruta de sus días libres es Carlos Palacios. El volante chileno aprovechó estos días para descansar y en las últimas horas dio una entrevista al canal de Youtube de Colo Colo, su ex equipo, mientras viajaba en su auto. Allí tocó diversos temas sobre su personalidad, cómo disfruta la vida, lo que repercute jugar en Boca y otros temas: “Me cuido. Se habla de más, que uno no puede salir. Uno quiere disfrutar el momento, soy persona, soy joven. Tengo una vida más allá de la presión. Al Mall (shopping) no he ido nunca, voy a comer y me voy al tiro", sentenció en una nota donde se lo acompañó en el ida y vuelta a un día de trabajo y en la cual contó sensaciones e intimidades de su estadía en el club.

Carlos Palacios y una visión particular sobre lo que significa jugar en Boca Por otro lado, dejó en claro lo que genera jugar en el Xeneize y como repercute puertas afuera: "De los demás equipos no hablan. Todo es Boca aquí. La polémica, la felicidad, todo. Parece que los demás equipos no cuentan. Parece que la única polémica es Boca, pero las de los demás no las cuentan", mencionó.

Embed - Carlos Palacios le respondió a los hinchas de Boca que lo criticaban A su vez, mostró su particular visión de la presión que genera jugar en Boca y le respondió de manera desafiante a aquellos hinchas que cuestionan su rendimiento: "Es normal la presión. Esperan que juegue todos los partidos bien, que gane todos los partidos. Pero también hay otros compañeros de profesión que están enfrente y quieren lo mismo que uno", aseguró. Y añadió: "Me he sentido súper bien, he podido hacer goles, aportar al equipo, me ha tocado jugar harto. Pensé que me podía costar más, por ser el equipo más popular, del que más se opina, pero se me ha hecho súper fácil. Siento que estoy en un punto súper bueno de mi carrera".