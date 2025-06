Orgullo para Boca y dominio de Brasil: FIFA reveló los números de la fase de grupos del Mundial de Clubes

La hinchada de Boca Juniors dio la nota en el Mundial de Clubes

Hinchada de Boca vs Bayern.jpg El Xeneize figura en el top five de los partidos con más público. EFE

El ranking de partidos con más público lo lidera Atlético de Madrid vs. PSG en Pasadena, con 80.619 personas. Detrás aparecen dos duelos del Real Madrid (vs. Pachuca y vs. Salzburgo), y recién en el cuarto lugar se mete Boca. Un escalón abajo quedó el empate entre el Merengue y Al Hilal, también en Miami.