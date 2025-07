La contundente respuesta de Ezequiel Medrán a los insultos de los hinchas: "Me pareció raro"

“Nosotros venimos trabajando con una solidez importante. Cuando vos ves a Gimnasia en el transcurrir del campeonato, tenés clara una identidad, un equipo sobrio que trabaja bien los partidos, que entiende los momentos, que los momentos lo terminan resolviendo con buenas capacidades y cuando hoy, a través de una contra o una virtud del rival, te generan un gol que te ganan, parece que todo lo que hiciste en el transcurrir del año no sirve”, apuntó el conductor del Mensana.

temperley Gimnasia no perdía en el Legrotaglie desde el 13 de octubre del año pasado, justamente ante el mismo rival de este domingo. Prensa Temperley

Medrán también hizo referencia al polémico arbitraje que generó mucho malestar en el equipo visitante: “Nunca hablo del arbitraje, ni ganando ni empatando ni perdiendo como hoy. La verdad que viene siendo correcto, no es algo que pueda hacer hincapié, nunca me metí y no lo voy a hacer ahora, pero siento que realmente nos han tocado buenos arbitrajes”