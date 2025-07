La aparición de Luis Díaz durante el velatorio de Diogo Jota que generó repudio en las redes

Luis Díaz , extremo del Liverpool , se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras conocerse que no asistió al funeral de su compañero Diogo Jota en Portugal, mientras se lo vio participando en un evento social en Barranquilla.

La situación generó fuertes reacciones entre fanáticos y medios, ya que Díaz no solo se ausentó de la ceremonia fúnebre, sino que además fue fotografiado sonriente y con gestos distendidos junto al influencer JH de la Cruz, quien compartió imágenes en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 800 mil seguidores.

A pesar de no haber viajado a Portugal, Luis Díaz expresó su dolor por la pérdida del atacante y su hermano André Silva en un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, escribió.

posteo luis díaz.jpg El posteo de Luis Díaz tras la muerte de Diogo Jota

En declaraciones a Win Sports, también compartió su reacción al enterarse de la noticia: “Duele muchísimo, cuando despierto y miro la noticia, de verdad que se me salieron las lágrimas; un dolor muy muy grande. Fue un compañero fundamental en mi llegada al Liverpool, me acogió su familia, me acogió él; se hizo una gran amistad. Teníamos una gran rivalidad sana y era importante”, aseguró.