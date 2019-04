King Newton fue el "Rey" entre los productos

King Newton se quedó ayer con el Clásico “Haras Las Pintadas”, prueba principal de la quinta reunión de la temporada en el Hipódromo de Mendoza. La jornada se disputó sobre pista fangosa y a pesar de tener un alto índice “borrados” debido al estado de la cancha, ofreció un muy buen espectáculo. De hecho contó con un excelente marco de público.

La prueba central del día era la mencionada contienda auspiciada por el “Haras Las Pintadas”, la cual estaba reservada, exclusivamente, para productos que el año pasado fueron subastados en la venta anual de la destacada cabaña de nuestra provincia. La recompensa para el ganador era de $ 270.000 por ende la expectativa que se había generado en torno a la prueba era por demás importante. En la previa los dos caballos más indicados parecían ser King Newton y Seeking Candy (ambos hijos del rendidor Sidney’s Candy) y en la pista no hubo sorpresas. El gran ganador fue King Newton, quien ganó dejando notable impresión. El alazán está al cuidado de Walter Allassia en Río IV y llegaba con muchos “chimentos” a su favor. El desarrollo de la prueba lo tuvo firme en la vanguardia desde el vamos, siempre controlando el ritmo de la carrera. Cuando ingresaron en la recta el luego ganador escapó en la vanguardia para terminar doblegando a Seeking Candy por cuatro largos. Tercera llegó Summer Days (Galicado) y cuarto Real Art (Art Master).

King Newton dejó entrever que será uno de los buenos ejemplares del interior del país durante el resto de la temporada y contó con la conducción de Lucas Caronni. El vencedor empleó un tiempo de 1’ 11” 1/5 para 1100 de pista fangosa. Seeking Candy, por su parte, obtuvo el tercer segundo puesto consecutivo de su campaña en igual cantidad de salidas a la pista. También sirve bastante la zaina y seguramente “bochará” en su próxima salida a la arena.

Full Throttle (por dentro) contuvo con lo justo la atropellada de Correme Vos (Foto Gentileza José Maluf).

FULL THROTTLE EN EL OTOÑO

El zaino Full Throttle se quedó con el Especial “Otoño” luego de un bravo final con Correme Vos. El pensionista de Ramón Abrales se terminó imponiendo por el hocico luego de una excelente faena de su jinete Daniel Gómez. Segunda victoria consecutiva para el hijo de Redattore que parece estar en un muy buen momento y dispuesto a empezar a rendir tal como su gente siempre esperó de él.

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la jornada fue para el aprendiz Brandon Alaníz quien gracias al triunfo de Cavilosa en la sexta del programa obtuvo su primera victoria oficial en nuestra pista.

EL CRACK DEL DÍA

A continuación los resultados del programa:

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputa el próximo domingo 5 de mayo en La Punta. Mientras que en Mendoza la actividad retornará el domingo 12 de mayo.

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1ra carrera

Premio: “PRINCESA” - (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CASIRAGHI 59 L. Flecha

2° TALENTO PROPIO (*) 61 L. Escudero distanciamiento

3° RANDOM IDEA 58 S. Fernández 2 cpos

4° BARÓN STAR 58 W. Escudero 2 cpos

U° SENSACIONAL 58 G. Tempesti 2 ½ cpos

(*) Distanciado del 1ro al 2do puesto por las molestias ocasionadas a Casiraghi.

No corrieron: (5) AMPHION NELSON. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 11,05.Dividendo de la imperfecta: $ 13,50. Tiempo: 29” 2/5. Cuidador: C. R. González. Stud: Don Enrique (San Juan). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

2° EVIDENCE NOW 53 S. Quinteros ½ cabeza

2da carrera

Premio: “FARABUTE TOSS” – (Categoría Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MY-CI-GI 53 J. Gómez

2° EVIDENCE NOW 53 S. Quinteros ½ cabeza

3° BABY BAILA 56 A. Miranda 2 ½ cpos

4° OLA Y CHAU 52 G. Tempesti 1 ½ cpos

5° MUNDANA 57 S. Fernández 1 cpo

U° AMIGA LUNA 55 D. Gómez 6 cpos

No corrieron: (4) QUE VIVA. Dividendo del Ganador: $ 4,10. Dividendo de la Combinada: $ 25,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 21,55. Dividendo de la Trifecta: $ 177,45. Tiempo: 1’ 38” 1/5. Por: Global Hunter y Motorera, de 4 años. Cuidador: J. M. Luna. Stud: Cerrillos de Salta.

3° HOMEROMAN 55 S. Fernández 2 cpos

3 ra carrera

Premio: “HONOR CHARRÚA” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CATCHER THE WAY 55 R. Bascuñán

2° BORN IN CLOUDS 55 J. Gómez 1 cpo

3° HOMEROMAN 55 S. Fernández 2 cpos

4° EL DANIEL 53 W. Escudero ½ cbza

5° RISA SKY 53 F. Campos 2 ½ cpos

U° MUÑECO BANKER 52 S. Quinteros 7 cpos

No corrieron: (2) BENRINESS, (5) BRUNETTI. Dividendo del Ganador: $ 4,45. Dividendo de la Combinada: $ 34,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 15,70. Dividendo de la Trifecta: $ 44,80. Tiempo: 1’ 9” 3/5. Por: Skagway y Catcher The Jam, de 3 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

4° TRY DORA 56 S. Fernández 1 cpo

4 ta carrera

Premio: “GRAN PUNTERO” – (Extraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUNA WINKA 58 A. Miranda

2° RECIT COIFFEU 58 R. Zapata ¾ cpo

3° EL CARRILERO 58 F. Campos 2 ½ cpos

4° TRY DORA 56 S. Fernández 1 cpo

5° SOCIAL RUNNER 58 L. Caronni cbza

6° EVERY MONTH 58 D. Gómez ½ cbza

7° MENENIO 58 N. Aguirre ¾ cpo

8° ROCK IT 58 S. Quinteros 4 ½ cpos

U° CANDY RED 56 C. López 5 cpos

No corrieron: (1) POSITIVE LOVE, (3) SALTY SONG. Dividendo del Ganador: $ 3,65. Dividendo de la Combinada: $ 12,70. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,75. Dividendo de la Trifecta: $ 816,40. Apuesta Triple: acertada con 155 vales, valor del vale $ 31,72. Tiempo: 29” 3/5. Por: Lucky Island y Juana Lugareña, de 3 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: José Pelayes. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

5° CAZCABEL 57 S. Fernández 10 cpos

U° PENUCHO 55 R. Bascuñán 9 cpos

5 ta carrera

Premio: “DÍA DEL ANIMAL ” – (Categoría Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FORTY RELÁMPAGO 52 G. Tempesti

2° TARRABOM (*) 55 J. Gómez 8 cpos

3° VALLE EZE 55 D. Gómez 2 ½ cpos

4° SEÑOR ENAMORADO 53 W. Escudero 1 cpo

5° CAZCABEL 57 S. Fernández 10 cpos

U° PENUCHO 55 R. Bascuñán 9 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (4) WORLD FAMOUS, (5ª) DANCE JUMP, (7) CHISPEANTE, (8) CAREO, (9) PORTOFINENSE. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 9,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,15. Dividendo de la Trifecta: $ 169. Dividendo de la Triple: acertada con 20 vales, valor del vale $ 245,80. Tiempo: 1’ 42” 1/5. Por: Forty Fabuloso y Stormy Madrina, de 5 años. Cuidador: S. Perona. Stud: Cinco Estrellas (San Juan). Sport de El Relator / Noticias de Turf.

7° TIDY MASTER 57 S. Fernández 2 ½ cpos

6ta carrera

Premio: “BORN IN CLOUDS” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAVILOSA 54 B. Alaniz

2° SALTA STAR 53 W. Escudero ¾ cpo

3° GLOBAL GUAPA 56 L. Caronni 7 cpos

4° RECIT THUNDER 56 R. Zapata 1 cpo

5° LUDITA 55 D. Gómez 2 ½ cpos

6° LAWAL LEF 53 J. Gómez 1 cpo

7° TIDY MASTER 57 S. Fernández 2 ½ cpos

8° AGUAS TURBIAS 53 G. Tempesti 1 ½ cpos

9° REE LÚDICA 56 S. Calderón 3 cpos

10° ALMERARES 57 S. Quinteros 2 ½ cpos

11° LUCY LIUU55 R. Bascuñán 2 cpos

12° MILAGRITO 56 A. Miranda 10 cpos

U° PEINADORA CAP 54 D. Ledesma 11 cpos

No corrieron: (6) SAILOR MOON, (7) VIRGEN TURCA, (9) E MARÍA MAGDALENA, (13) QUEEN OF DUBAI. Dividendo del Ganador: $ 11,30. Dividendo de la Combinada: $ 220,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 181,70. Dividendo de la Trifecta: $ 1.603,55. Apuesta Triple: no tuvo aciertos, pozo rezago próxima reunión $ 4.915,90. Tiempo: 1’ 17” 1/5. Por: Stay Thirsty y Caramillosa, de 3 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

7 ma carrera

Especial: “OTOÑO” – (Categoría Interior) - 1800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FULL THROTTLE 56 D. Gómez

2° CORREME VOS 59 S. Fernández hocico

3° PEDRINT 57 A. Miranda 2 ½ cpos

U° COCO’S PARK 53 S. Quinteros 19 cpos

No corrieron: (3) LISBON, (5) DANCE JUMP, (6) LUNFARDO HOLIDAY. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 2,95. Tiempo: 1’ 56”. Por: Redattore y For Freedom, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud. Don Cristóbal. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

No corrieron: (4) CHE PAREJERA, (4ª) LIVENZA. Dividendo del Ganador: $ 6,40. Dividendo de la Combinada: $ 6,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,65. Dividendo de la Trifecta: $ 24,60. Tiempo: 1’ 11” 1/5. Por: Sidney’s Candy y Queen Nora, de 2 años. Cuidador: W. Allassia. Stud: Val-Fran (Río IV). Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “HARAS LAS PINTADAS” – (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° KING NEWTON 56 L. Caronni

2° SEEKING CANDY 54 G. Tempesti 4 cpos

3° SUMMER DAYS 54 D. Gómez 2 ½ cpos

4° REAL ART 57 C. López 4 cpos

5° COSA DE DUENDES 57 S. Fernández 1 cpo

6° CLARO LUNÁTICO 56 B. Alaniz 5 ½ cpos

7° DAISY FLOWER 56 A. Miranda 7 cpos

U° BOLTMAN 56 R. Bascuñán 17 cpos

(*) Se quedó en los partidores.

9na carrera

Premio: “MANSO BLINDADO” – (Extraoficial) – 375 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DIVINE CHANCE 58 A. Miranda

2° MERCEDES WILD 59 L. Flecha 1 ½ cpos

3° HARBOUR KEY 60 L. Escudero ½ cpo

4° STORMY PLACE 59 A. Pedrozo ½ cpo

5° MASCHERANO CATCHER 60 J. Campanello cbza

6° MENDOCINO DE BRASIL 61 M. Junco cbza

7° EUSTAQUIO 58 S. Fernández 1 1/2 cpos

8° VOLVER A VERTE 58 R. Zapata 2 cpos

U° BEDUINA PEN (*) 58 A. Morales s/aprec.

(*) Se quedó en los partidores.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 24,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,30. Dividendo de la Imperfecta: 653,60. Tiempo: 21” 3/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Cuatro Hermanos. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.