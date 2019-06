Instituto volvió a superar a San Lorenzo en Córdoba y emparejó la final

Instituto volvió a hacerse fuerte en su estadio Ángel Sandrín, donde volvió a vencer al tricampeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), esta vez por 83 a 80, para emparejar 2-2 la serie final de la temporada 2018-2019 del certamen, que se define al mejor de siete enfrentamientos.

Los cordobeses se dieron cuenta el pasado jueves que San Lorenzo no era invencible pese a las dos derrotas sufridas en la Ciudad de Buenos Aires y esta noche fueron en busca de repetir lo actuado, algo que lograron en un estadio otra vez colmado que contó con las presencias de dos "próceres" del básquetbol de la provincia en general y de Atenas en particular como el entrenador campeón olímpico Rubén Magnano y el ex base Marcelo Milanesio.

Instituto se fue ganando al descanso largo tras los dos primeros cuartos, por 36 a 30, para mantenerse arriba con un poco más de ventaja aún en el tercero, por 66 a 55, luego de estar en ventaja hasta por 20 puntos.

El quinto juego de estas finales tendrá lugar el sábado próximo, a las 21, en el estadio Roberto Pando, de San Lorenzo, y en el sexto juego, la serie volverá a Córdoba el lunes 1 de julio en el mismo horario.

Finalmente y si es necesario un séptimo juego de desempate, se llevará a cabo el jueves 4, a la misma hora, en cancha de San Lorenzo.

San Lorenzo ganó los dos primeros partidos de esta final como local por 71 a 69 y 78 a 74, mientras que "La Gloria" lo hizo en el tercero como local por 75 a 66, al cabo de cinco minutos suplementarios.