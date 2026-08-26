Independiente Rivadavia va por otro paso en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia vuelve rápidamente a la acción después del golpe sufrido ante Fluminense y el empate ante el Rojo en Avellaneda y tendrá una nueva competencia por delante. Este miércoles enfrentará a Aldosivi por los octavos de final de la Copa Argentina, torneo que el equipo mendocino buscará defender después de haberlo conquistado la temporada pasada.

Alfredo Berti prepara una formación con Nicolás Bolcato en el arco y una defensa integrada por Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer y Juan Elordi . En la mitad de la cancha estarán Gonzalo Ríos, Tomás Bottari y José Florentín , mientras que el ataque tendrá a Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori .

De esta manera, el probable equipo de la Lepra será:

El desafío será importante para un equipo que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Fluminense, en una serie que terminó igualada 1-1 y se definió por penales. Ahora tendrá que cambiar rápidamente el chip y enfocarse en una Copa Argentina que conoce muy bien y que representa otra posibilidad concreta de pelear por un título.

El ganador del cruce entre Aldosivi e Independiente Rivadavia avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Atlético Tucumán.