Icardi habló sobre la polémica con Messi y no tuvo filtro

Mauro Icardi, flamante refuerzo de PSG, brindó una entrevista exclusiva para la televisión francesa y se animó a responder preguntas de su vida privada y algunos temas que trajeron polémica a lo largo de su carrera futbolística.

El primer dardo fue directamente para el Inter cuándo explicó el motivo de su salida: "Estaba en mi séptimo año y mi sueño era jugar en la Champions League, lo cual hice la temporada pasada, pero nunca ganamos nada. Pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador".

También fue consultado sobre supuestos cortocircuitos con Lionel Messi y el delantero dejó una respuesta contundente: "Eso es lo que se dice".

"Yo tuve la posibilidad de estar con Messi, jugar con Messi. Lo conocí en Barcelona hace muchos años. Son cosas que no se pueden cambiar, no creo que sea así porque lo conozco. Es el mejor jugador del mundo, tuve la posibilidad de estar con él y lo aprecio mucho, entonces no creo en esas cosas que se dicen" , manifestó Icardi, en diálogo con Canal Football Club.

Para cerrar, el argentino rompió el silencio y dio detalles de su relación con su esposa Wanda Nara: "La relación con Wanda la vivimos de la mejor manera, estamos enamorados. No se elige de quién te vas a enamorar, llegó el amor y se dio así. En el momento de decidir quién era mi agente, no lo pensé dos veces. Era lo mejor para la familia. Trato de igual a igual a la mujer y al hombre".