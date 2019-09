Icardi no la pasa bien en el PSG y un argentino sería el responsable

La carrera de Mauro Icardi en el Inter estuvo marcada tanto por los éxitos individuales en el césped como por las polémicas que lo acompañaron. Y parece que sus primeros pasos en el PSG no están falto de lo segundo.

Desde Francia señalan a una razón que se antoja casi de serie de televisión. Y es que Leo Messi sería el eslabón más alto en esta extraña cadena argentina contra el delantero.

Di María y Paredes preferirían, según el diario L'Equipe, no tener demasiado trato con el ex del Inter. Y la razón de esta decisión no sería otra que la buena relación entre Messi y Maxi López, ex pareja de Wanda Nara.

Pero hay otra posible explicación de este mal recibimiento y es que Icardi dejó una mala imagen en la Selección, no precisamente por lo futbolístico, sino por unas viejas declaraciones donde criticó a ciertos jugadores del equipo como por ejemplo Messi y hasta el propio Di María.