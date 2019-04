Holan: "Es lógico que la gente manifieste su malestar"

El director técnico de Independiente, Ariel Holan consideró "lógico que la gente manifieste su malestar si no se logran los resultados, pero los títulos de lo que pasó con esta eliminación de la Copa de la Superliga los deben poner los periodistas", luego del 1-1 ante Argentinos Juniors en Avellaneda.

"Se jugó con mucha lucha y poco fútbol. Nos costó en los dos partidos (el primero lo ganó el equipo de La Paternal 3-2), porque por ejemplo hoy tuvimos varias opciones de gol y no pudimos concretar. Fue muy ajustada la serie, con mas fricción que juego, así que no sé si esto es justo o no", agregó el entrenador del "Rojo", de 58 años.

"Es que no lo mido por los resultados, lo mido por el contenido. En esta serie hay que analizar eso nada más, tanto la llave de visitante como de local, porque es evidente que no nos sentimos cómodos, no encontramos los circuitos de pases y lamentablemente no pudimos concretar todas las chances que tuvimos", subrayó el ex técnico de Defensa y Justicia.

Holan sostuvo que "se podría haber pasado. Tuvimos las situaciones y no las pudimos conseguir. Además hubo un montón de jugadas que son para revisar, situaciones de juego brusco en que el árbitro Facundo Tello fue permisivo, algunas determinantes durante los 180 minutos".

"Midiéndolo con los resultados solo no alcanza. Hoy merecimos ganar con todas las chances que tuvimos, no jugamos bien, no nos vamos contentos, pero la realidad es que ellos casi no patearon al arco", detalló el ex entrenador de hockey sobre césped, nacido en Lomas de Zamora.

"Ahora tenemos que focalizarnos en la revancha de la Copa Sudamericana y poner toda la energía para pasar de ronda. Nos duele perder en una primera instancia como esta, pero ahora hay que ir a Perú para enfrentar a Binacional por la Sudamericana (Independiente ganó 4-1 en la ida) y no sabemos si contaremos con Guillermo Burdisso y Nicolás Figal que hoy terminaron lesionados, así que no hay tiempo de balance", cerró.