Hockey sobre césped: el Apertura femenino tiene cruces definidos para cuartos de final

En lo más alto de la tabla quedó Marista , que superó 3-1 a Peumayén, que no pudo mantener la categoría y descendió al quedar en el último puesto. Las Curas sacaron su pasaje directo a semifinales y aguardan por su rival tras una gran primera ronda.

Por su parte, Banco Mendoza derrotó 2-0 a Liceo y culminó sexto, mientras que Murialdo le ganó 2-1 a Alemán, aunque no le alcanzó para meterse en playoffs. Por su parte, Tacurú se impuso 2-0 a Marista "B" y se salvó de todo.

¿Cómo sigue el Apertura de hockey sobre césped femenino?

Tras el cierre de la fase de grupos del Apertura, los equipos quedaron divididos entre los que irán por la gloria y aquellos que jugarán una pre-promoción para mantener su lugar en la elite. En playoffs se cruzarán Los Tordos (2) vs Teqüe (7); Universidad de San Juan (3) vs Banco Mendoza (6) y Regatas Andino (4) vs Maristas de San Rafael (5).

Marista aguarda en semifinales por el vencedor del duelo entre Regatas Andino y las sanrafaelinas. Por su parte, Liceo - Marista "B" y Alemán - San Jorge jugarán un partido pre-promoción para asegurar su plaza en la máxima categoría. Los perdedores de estos cotejos jugarán la promoción por la permanencia.