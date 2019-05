Heinze: "Vélez fue el protagonista y por eso mereció ganar"

El técnico de Vélez, Gabriel Heinze, afirmó que su equipo "fue el protagonista, por lo que mereció ganar" en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga, que empató esta noche frente a Boca (0-0), en el estadio José Amalfitani.

"En el análisis del partido debo decir que me ha gustado mucho, excepto algunos pasajes de juego brusco del primer tiempo, porque después dominamos el juego, siendo Vélez el protagonista", comentó el entrenador en rueda de prensa

"Por ese protagonismo, se mereció ganar, pero nos faltó el gol", prosiguió el "Gringo", reconociendo que deben "trabajar para mejorar en la definición".

Al ahondar sobre aspectos que debiera corregir Vélez en lo inmediato, Heinze señaló que tiene "cosas que profundizar en la construcción del juego para ser más sólido, además de la definición, aunque en algunas jugadas a veces depende de la decisión del jugador en cuestión de segundos. Por eso en algunas equivocaciones no se le puede reprochar nada a los jóvenes del plantel".

"Aún no sé que planteo emplearemos ni como encararemos el juego en la revancha del jueves, donde debemos definir la serie. Ya lo empezaremos a definir cuando regresemos al trabajo mañana. Incluso si en algo tenemos que variar con el retorno de (Lucas) Robertone (viene de una fecha de suspensión)", indicó el ex técnico de Godoy Cruz y Argentinos Juniors.

Precisamente, el equipo de Liniers se entrenará mañana desde las 10 en las instalaciones de la Villa Olímpica de Parque Leloir.

Por último, Heinze se refirió a los permanentes insultos de los hinchas velezanos hacia el delantero de Boca Juniors, Mauro Zárate, quien se había alejado de Vélez con una situación conflictiva y una tirante relación con el propio DT: "Sobre la actitud de los hinchas hacia Zárate no puedo decir nada porque es una cuestión de sentimiento hacia el club, cosa que yo no me puedo poner en ese lugar porque no tengo ese sentimiento hacia el club", manifestó el entrenador.