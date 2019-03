Grondona: "Sin Lionel Messi somos una Selección de tercer lote"

Tras la dura derrota ante Venezuela en Madrid y en medio de la incertidumbre que reina bajo el mando de Lionel Scaloni, Humberto Grondona, con pasado en las juveniles de la Selección Argentina, resaltó la importancia de Lionel Messi en el equipo y opinó que no hay que rodearlo con jugadores que quieran parecerse a él.

PUBLICIDAD

"Con Messi podemos ser una selección competitiva, sin él seremos una más, de segundo lote, de tercer lote, los resultados no mienten, que siga viniendo, él tiene que estar siempre. Tienen que tratar de ponerle al lado gente que trabaje para él, que no sean para él, hay muchos que quieren ser como él, y no. El que tiene que pensar es él, los demás tienen que trabajar", declaró Humberto en diálogo con SuperDeporRadio por Radio Villa Trinidad.

Y agregó: "Messi tiene que seguir viniendo siempre. Hay que entender una cosa, los jugadores de esta selección vivieron 3 procesos dirigenciales diferentes, y ellos siguieron jugando, con tres finales de campeonato. Vivieron tres técnicos diferentes: Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. Ahora esta este chico (Scaloni), pero ellos siguen estando, entonces no es fácil".

En cuanto a la figura de César Luis Menotti como Director de Selecciones, el ex técnico de Arsenal profundizó: "Ojalá a Menotti no lo usen y lo escuchen y que no se canse. Menotti por ahora puede aportar poco y nada. Lamentablemente llega cuando ya está todo elegido, pero que lo escuchen a Menotti porque no hay muchos iluminados".