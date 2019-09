Goycochea se sacó una foto con Bilardo, a quien se le ve muy bien

Poco se supo respecto del estado de salud de Carlos Salvador Bilardo luego de que fuera dado de alta el pasado 17 de agosto. El ex entrenador de la selección argentina había estado internado casi tres meses debido a complicaciones en el cuadro del síndrome de Hakim-Adams que padece. Sin embargo, este viernes, Sergio Goycochea contó que fue a visitar al doctor y compartió detalles de su evolución.

"Está atravesando un problema de salud, en algún momento mucho más complicado. Pero la fuerza que tiene –que demostró como entrenador–, esa pasión y el cómo vivir las cosas es un gran aliado para poder llevar adelante esto", dijo con una sonrisa el ex arquero en su programa de Fox Sports.

"Goyco" dejó un mensaje alentador respecto del estado de Bilardo: "Me puse recontra feliz porque me recibió caminando, me abrió la puerta y me abrazó. Lo vi bien, ojalá siga progresando de esta manera".

"A aquellos que lo queremos, verlo de esta manera después de todo lo que pasó, nos pone muy feliz", agregó, y reveló que su encuentro duró cerca de una hora. Además, prometió regresar en las próximas semanas.

Goycochea, que fue dirigido por Bilardo en la selección argentina en el Mundial de Italia 1990, aseguró estar feliz por la impresión que se llevó de su encuentro con El Narigón. "Yo tenía otra imagen de todo lo que había pasado con su recuperación. Que te vaya a abrir la puerta y que te reciba caminando es una gran sensación", finalizó.

En su cuenta de Twitter, el ex futbolista compartió una foto del encuentro en la que se los ve a los dos parados y sonrientes. "Qué lindo es verte así Carlos!! Enormemente feliz y vamos por mas! Gracias por educarme los sentimientos , la pasión y el valor por nuestra querida selección", escribió.

Bilardo, de 81 años, fue ingresado el pasado 2 de mayo al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por un deterioro motriz y sensorial. Fue dado de alta poco más de tres meses después, el 7 de agosto.

El ex entrenador de la selección argentina padece el síndrome de Hakim-Adams, también conocido como hidrocefalia de presión normal (HPN) o hidrocefalia normotensiva. Se trata de una enfermedad neurológica que se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años en adelante y que suele ser diagnosticada erróneamente como Alzheimer, Parkinson, arterioesclerosis o síntomas propios de la vejez.