Golazo de Gustavo Bou en victoria de New England Revolution

El atacante argentino Gustavo Bou continúa en racha y marcó esta noche un gol para New England Revolution, que derrotó por 2-1 a Chicago Fire, en partido válido por el 28vo fin de semana de competencia en la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El delantero entrerriano, de 29 años, definió el pleito en el Gillette Stadium de Foxborough, estado de Massachusetts, a los 41 minutos de la segunda etapa.

De esta manera, el atacante oriundo de Concordia, ex Racing, sumó su quinta conquista en el torneo en apenas ocho presentaciones.

En Chicago Fire, en tanto, se alistó el ex delantero de Boca Juniors, Nicolás Gaitán, quien asistió en la anotación del costarricense Francisco Calvo (Pt. 41m.).

Además, el mediocampista Luciano Acosta (ex Boca Juniors) anotó el gol del descuento del DC United (también jugaron los ex Estudiantes de La Plata, Leonardo Jara y Lucas Rodríguez), que perdió 1-3 con Philadelphia Union.

New York City, con un tanto de penal de Maximiliano Moralez (ex Vélez), superó en el clásico a New York Red Bull, por 2-1.

Mientras que Montreal Impact, con el concurso del ex Newell's, Maximiliano Urruti, cayó 1-2 con Toronto, en duelo entre elencos canadienses.

El puntero de la división Este, Atlanta United, con las presencias de Gonzalo Martínez, Leandro González Pirez, Eric Remedi, Ezequiel Barco y Héctor Villalba, venció en la noche del viernes a Orlando City, por 1-0.

Mientras que el líder de la Conferencia Oeste, Los Angeles, animará mañana una edición del clásico californiano ante Los Angeles Galaxy, que dirige el DT platense Guillermo Barros Schelotto (ex Boca).