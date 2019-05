Gallardo: "El morbo sobre un cruce con Boca queda para la prensa"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo sostuvo anoche, luego del empate en dos goles ante Internacional, de Porto Alegre, que cerró la competencia en la zona A de la Copa Libertadores, que un eventual cruce con Boca Juniors en octavos de final "queda para el morbo de la prensa, pero no de los jugadores ni el cuerpo técnico de este club".

"El jueves, cuando Boca reciba a Atlético Paranaense, voy a estar tan pendiente de ellos como de los otros probables rivales que nos pueden tocar en octavos de final. El morbo queda para la prensa, pero a mi me da exactamente lo mismo conocer el adversario. Lo que tenemos que hacer es trabajar para superar al que sea", destacó Gallardo en la rueda de prensa post partido.

"NO ME GENERA NINGÚN MORBO CRUZARME CON BOCA"#CentralFOX | Marcelo Gallardo analizó una posible llave con el Xeneize y dejó que estará pendiente del sorteo de los octavos de final de la #LibertadoresxFOX.



"Nosotros no teníamos hasta el lunes a la noche nada oficializado respecto de la sanción a Rafael Santos Borré y al final le dieron dos partidos y puede jugar la Recopa Sudamericana pero no anoche ni tampoco el primer partido de octavos. Por eso siempre digo que no hay que apurarse con los fallos ni hacer presunciones", advirtió.

Sobre el cotejo ante los de Porto Alegre, en tanto, indicó que River "siempre intentó hacer lo suyo, salvo los primeros quince minutos del primer tiempo. Pero en el segundo nos desdibujamos y ya no tuvimos el mismo control del balón que en el primero", reconoció.

"Y en cuanto a la formación alternativa que puse en cancha y a Luciano Lollo en particular, debo decir que él jugó dentro de las condiciones que suponen no haber tenido competencia en los últimos seis meses. Pero además fue útil para preservar a Javier Pinola y Lucas Martínez Quarta, los dos centrales habitualmente titulares que estaban al límite con las tarjetas amarillas acumuladas", concluyó el entrenador de River.