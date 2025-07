Franco Mastantuono se despidió de River con emoción y una fuerte promesa a los hinchas: "Yo sé que va a pasar"

De todas maneras, mientras espera hasta que llegue ese día, el volante ofensivo se entrena aparte para llegar de la mejor manera posible a su nuevo equipo. Por su parte, Marcelo Gallardo le comunicó que no entrenará a la par del equipo por lo que ya no es considerado como jugador del club.

Luego del Mundial de Clubes y en su regreso al país, Franco Mastantuono se despidió de River y de toda su hinchada con un emotivo y sentido mensaje en su cuenta de Instagram: "Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico", comenzó.

"Me voy lleno de agradecimiento. A los hinchas, por el cariño incondicional. A toda la gente del club por formarme. A mis compañeros, por compartir esta pasión. Y a mi familia, por estar siempre. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta".

Franco Mastantuono y una fuerte promesa a los hinchas de River

franco-mastantuono-river-6.png

Por último, el futbolista de la Selección argentina dejó en claro que su sueño con el Millonario aún sigue presente e hizo una fuerte promesa a los hinchas: "Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto", cerró.