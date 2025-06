El DT del Inter elogió a Gallardo y comparó a Mastantuono con una leyenda del fútbol argentino: "Se parece a..."

"Y está Franco Mastantuono, a quien pronto veremos en un nivel alto", señaló finalmente. Al joven crack oriundo de Azul lo comparó con una leyenda del fútbol argentino: "Es un jugador nacido en 2007 y que me encanta seguir. Siempre me he preguntado a quién se parece; con esa zurda, se parece a Ángel Di María. Es fuerte y sin duda será la joya del futuro del fútbol. Irá al Real Madrid; no será fácil, pero estoy seguro de que estará a la altura", sentenció Chivu.