Atento, River: la gran figura que recupera Inter para el partido definitorio contra el Millonario

La gran figura que recupera el Inter y será titular ante River

El entrenador del Neroazzurri cuidó algunos titulares en el encuentro ante Urawa y todos ellos volverán al 11 titular en Seattle. Sin embargo, la gran noticia pasa por la vuelta de una de las grandes figuras del equipo: Denzel Dumfries. El lateral holandés, que no todavía no jugó en el Mundial de Clubes por una lesión, recibió el alta médica e irá desde el arranque vs. River.