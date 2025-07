Franco Mastantuono rompió el silencio y habló de su llegada al Real Madrid: "Mi intención era jugar en River, pero..."

Franco Mastantuono rompió el silencio: el motivo que lo llevó a firmar con el Real Madrid

"Lo del Real, yo había tenido una charla con ellos hace un año o un año y medio, que no llegó a nada, pero había sido muy buena. Renové con River, jugué todo el año pasado. Si me decías a principio de año, te decía que mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza, pero a mitad de año apareció el Real y me cambió las ideas, me hizo pensar, me demostraron el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá. Lo veía como un reto personal muy lindo y ahí tomé la decisión, se resolvió en pocos días", contó Mastantuono.