Francescoli negó que River mantenga una deuda con Gallardo

Ayer el Chino Tapia en Fox Sports, en el programa en el que es columnista, aseguró que River Plate tiene una deuda con Marcelo Gallardo que podría ser asumida por la AFA si el entrenador terminase yendo a la Selección, y hoy desde Estados Unidos, donde el equipo está haciendo la pretemporada, Enzo Francescoli desmintió esa información en diálogo con TyC Sports.

"No manejo la parte económica del club, para eso están los dirigentes, pero me llama mucho la atención", comenzó diciendo el Príncipe.

Luego, el uruguayo aseguró que "no es algo que acá se haya hablado ni se haya escuchado en el club". "No sé de dónde sacó el Chino Tapia esa información, pero no es así", sentenció el mánager del Millo.

Por otro lado, Francescoli aseguró que la intención del club es no vender a ningún jugador. "Va a depender del mercado, que cierra el 31 de agosto y vamos a sufrir porque sabemos que los jugadores tienen cláusulas de rescisión y contra eso no se puede ir. La intención es quedarnos como estamos y si sale alguien, tratar de reforzar ese lugar".