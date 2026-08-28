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Los Leones van por el gran golpe ante el vigente campeón del mundo.
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En vivo: Los Leones igualan ante Alemania en el partido de semifinales del Mundial

El seleccionado argentino de hockey masculino enfrentará al vigente campeón mundial este viernes en Wavre, con el gran objetivo de llegar a la final.

MDZ Deportes

Los Leones se enfrentan a Alemania, vigente campeón mundial, por las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino de hockey masculino busca alcanzar por primera vez la final de una Copa del Mundo de mayores, en un duelo que se disputa en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Luego de finalizar en el segundo puesto del Grupo E, el equipo dirigido por Lucas Rey se trasladó desde Amstelveen hacia Wavre para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. Del otro lado estará Alemania, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.

El ganador de la serie se enfrentará a España en la final.

Seguí el minuto a minuto de Los Leones vs. Alemania

Golpe temprano y sanción para Alemania

Apenas transcurrió un minuto del primer cuarto cuando Thomas Habif fue derribado por Johannes Grosse. El jugador alemán recibió una exclusión de dos minutos por la infracción.

¡Comenzó el partido!

Argentina va en busca de la final ante Alemania.

El himno argentino antes de la semifinal entre Los Leones y Alemania

Los elegidos para la semifinal ante Alemania

Titulares: Tomás Santiago; Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Dellatorre; Tadeo Marcucci, Martías Rey, Thomas Habif, Joaquín Toscani; Tomás Domene, Lucas Toscani y Bautista Capurro.

Suplentes: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Tomás Ruiz, Nicolás Keenan, Maico Casella, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin. (Descansan Ibarra y Martinez).

Entrenador: Lucas Rey.

¡Se viene Argentina - Alemania!

En pocos minutos comienza el encuentro entre Los Leones y Alemania, por un lugar en la gran final del Mundial de hockey.

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