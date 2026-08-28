En vivo: Los Leones igualan ante Alemania en el partido de semifinales del Mundial

Los Leones se enfrentan a Alemania, vigente campeón mundial, por las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino de hockey masculino busca alcanzar por primera vez la final de una Copa del Mundo de mayores, en un duelo que se disputa en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

POR UN LUGAR EN LA FINAL



Los Leones juegan la semifinal de la Copa del Mundo ante Alemania.



Viernes 28 de agosto.

15.30 hs (hora argentina).

Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.

ESPN 2 / Disney + (Plan Premium).



¡Vamos, Leones!



pic.twitter.com/Di9PuY3G1G — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 28, 2026 Luego de finalizar en el segundo puesto del Grupo E, el equipo dirigido por Lucas Rey se trasladó desde Amstelveen hacia Wavre para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. Del otro lado estará Alemania, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.

El ganador de la serie se enfrentará a España en la final.