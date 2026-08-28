En vivo: Los Leones igualan ante Alemania en el partido de semifinales del Mundial
El seleccionado argentino de hockey masculino enfrentará al vigente campeón mundial este viernes en Wavre, con el gran objetivo de llegar a la final.
El seleccionado argentino de hockey masculino enfrentará al vigente campeón mundial este viernes en Wavre, con el gran objetivo de llegar a la final.
Los Leones se enfrentan a Alemania, vigente campeón mundial, por las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino de hockey masculino busca alcanzar por primera vez la final de una Copa del Mundo de mayores, en un duelo que se disputa en el Belfius Hockey Arena de Wavre.
Luego de finalizar en el segundo puesto del Grupo E, el equipo dirigido por Lucas Rey se trasladó desde Amstelveen hacia Wavre para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. Del otro lado estará Alemania, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo.
El ganador de la serie se enfrentará a España en la final.