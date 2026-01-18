En vivo: Independiente Rivadavia, el vigente campeón, abre la Copa Argentina frente a Estudiantes de Caseros

Independiente Rivadavia , vigente campeón de la Copa Argentina , dará el puntapié inicial del nuevo certamen enfrentando a Estudiantes de Buenos Aires . El encuentro se juega desde las 19 horas en el Estadio Único del Parque La Pedrera y será televisado por TyC Sports.

De manera llamativa, su rival será El Pincha de Caseros, el mismo equipo ante el que había debutado en la edición 2025 del certamen.

Con numerosas bajas y algunas caras nuevas en relación con el plantel que alcanzó la gloria el 5 de noviembre pasado, Alfredo Berti ya tiene en mente el once que saldrá desde el arranque en tierras puntanas. Vale destacar que tanto el DT como Alejo Osella y Matías Fernández fueron habilitados y podrán estar dentro del campo de juego en el cruce ante el Pincha, luego de haber sido expulsados en la final frente a Argentinos Juniors.