El Vendimia tiene un candidato serio a la corona

El Clásico “Vendimia” está cada vez más cerca y la figura del sanjuanino Timeless Call se agranda a cada momento. El pensionista de Oscar Rébora aparece en la previa como el candidato de la contienda.

Este favoritismo se apoya en una muy buena campaña en Buenos Aires más su reciente cuarto puesto en un clásico disputado en San Luis, en lo que fue se debut en tierras cuyanas.

La carrera en si es una competencia por demás abierta y con gran cantidad de anotados. A primera vista, además de Timeless Call, los que resaltan son: Full Throttle y Cat’s Away (van en yunta), Vio Veces, Que Vaivén y Orange Nugget.

Esos son más más “conocidos” porque la prueba cuenta además con la presencia de muchos caballos de otras provincias que seguramente llegarán decididos a hacer un muy buen papel.

Hoy realizamos una breve encuesta con destacados profesionales de la actividad y sobre un total de nueve consultados cinco se inclinaron por Timeless Call. En fin, el hipódromo sigue vibrando al ritmo de la previa de su clásico más importante.

Las preguntas:

1) ¿Quién gana el clásico Vendimia y por qué?

2) ¿Quiénes son sus principales enemigos?

Sergio Fernández (Jockey)

1) Me gusta el caballo que corro yo (Timeless Call) por su gran campaña en Buenos Aires y el cuarto del otro día en el Clásico “Dupuy” de San Luis.

2) El enemigo es Full Throttle, es un gran caballo.

Daniel Gómez (Jockey)

1) Full Throttle, porque llega muy bien a la carrera.

2) Me parece que Timeless Call es un caballo para no descuidar.

Rubén Stirpa (Cuidador)

1) Me parece que el caballo de la carrera es Timeless Call.

2) Los enemigos deben ser Que Vaivén Cat’s Away.

Lucas Rivamar (Cuidador)

1) Me gusta Vio Veces porque es un caballo reglar y viene de correr muy bien en San Luis (fe segundo en el Dupuy).

2) Como enemigos elijo a Que Vaivén y Optimate.

Sergio Quinteros (Jockey)

1) Timeless Call corrió muy bien en San Luis y creo que esta carrera le llega en el momento justo.

2) Me parece que los enemigos son la yunta de Full Throttle y Cat’s Away, los he visto muy bien en la cancha.

Eduardo Antchagno (Cuidador)

1) Me gusta Orange Nugget, ganó muy bien en la milla y creo que está a la altura.

2) Los enemigos son Timeless Call, que corrió muy bien el clásico de San Luis, y Full Throttle.

Mauricio Irrazabal (Propietario - Cuidador)

1) Me gusta Valle Eze, que es el caballo nuestro. Llega muy bien y corre con poco compromiso. Hay un dicho que dice: “A río revuelto, ganancia de pescadores…”.

2) El enemigo es Full Throttle.

Mauricio Urquiza (Revista Pasión X el Turf)

1) Timeless Call porque corrió muy bien en La Punta el día del Duput. Llegó cuarto y descontaba mucho arriba. Creo que va a mejorar mucho.

2) Vio Veces fue segundo en esa misma carrera y es muy peligroso. También destaco a Cat’s Away, que debuta en Mendoza pero por el cual tengo un alto concepto.

Sebastián Cutugno (Revista Alma Burrera)

1) Timeless Call porque corrió muy bien el Clásico “Vicente Dupuy” y llevaba solamente diez días en manos de su entrenador Rébora. Creo que por lógica debería delantar.

2) Los enemigos son varios. Arranco con Pete The Tiger, también Master Of Time (lo corre Calvente), Vío Veces y Héroe Griego. De los locales me gustan Cat’s Away y también espero una muy buena carrera de Orange Nugget.

LA CARRERA

8va carrera - Clásico "Vendimia (Copa Canal 7)" - 2200 metros - 17

1-Héroe Griego

2-Vio Veces

3-Qué Vaivén

4-Cocos Park

5-Gran The Rye

6-(Ex Cía

6ª-(Pete The Tiger

7-Master of Time

8-Timeless Call

9-(Full Throttle

9ª-(Cat's Away

10-Valle Eze

11-Orange Nugget

12-(None Like Him

12ª-(Zamba Van

13-Monarca Dan

14-Optimate

15-Pedrint

Sup 1 Landcruiser

Sup 2 Arrow