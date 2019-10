El Tata Martino criticó la elección de Lionel Messi como "The Best"

El argentino Gerardo Martino, ex DT de Lionel Messi en el seleccionado nacional y en Barcelona, de España, justificó hoy no haber votado al ganador del premio The Best de la FIFA ya que "no tuvo el año para estar entre los mejores".

En una entrevista con el canal mexicano TUDN, el actual entrenador del seleccionado mexicano explicó los motivos por los que no votó a su ex dirigido para el premio The Best al mejor jugador de la temporada.

"No tuvo el año para estar entre los mejores", explicó Martino, quien en la votación optó por los holandeses Virgil van Dijk y Frenkie de Jong y por el belga Eden Hazard.

Martino coincidió con Messi en Barcelona (46 partidos en la temporada 2013/14) y en el seleccionado argentino (20 partidos entre 2014 y 2016).