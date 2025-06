El sentido mensaje de Juan Pablo Cozzani, figura de Platense campeón del Apertura

Luego del partido, el mendocino dialogó con la televisión, destacó las virtudes del plantel y también le dejó un mensaje a los hinchas del elenco de Saavedra, quienes vivieron una jornada sumamente especial. En principio, el ex hombre de Maipú indicó: "Esto es algo hermoso. Al fin se le dio este título a esta institución que tanto se lo merecía".

Posteriormente, Cozzani expresó la confianza que tenía en sus compañeros en la previa: "Nosotros estábamos muy confiados de que este iba a ser. Uno no tiene la chance de jugar siempre finales todos los años y Platense tuvo dos en muy poco tiempo. Sabíamos que iba a ser esta".

El mensaje de Juan Pablo Cozzani a los hinchas de Platense

Para el final, Juan Pablo Cozzani le dio un sentido mensaje a los hinchas de Platense: "Quiero agradecerle a la gente por todo este apoyo. No solo a la gente que vino, sino también a la que no pudo venir. Sabemos que era un viaje largo y no todos podían tener ese privilegio. Quiero decirles que disfruten, es algo hermoso y que hoy son los campeones del fútbol argentino".