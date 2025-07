El presidente de la FIA confesó un firme pedido de los pilotos y ¿habrá un 12º equipo en la Fórmula 1?

El presidente de la FIA y la posibilidad de incorporar un 12° equipo a la Fórmula 1

Además, los rumores también fueron creciendo en las últimas semanas cuando se consideró la posibilidad de la inclusión de un 12° equipo a la parrilla. No obstante, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se refirió a esa posibilidad aunque dejó en claro que deberán tomarse en cuenta ciertos aspectos: “Sigo pensando que necesitamos más equipos de carrera. De todas formas, ¿tenemos que llenar la parrilla con un duodécimo equipo solo por llenarla con un duodécimo equipo? No. Será el adecuado. La llegada de la escudería 12° tiene que aportar valor para sostener el proyecto de la Fórmula 1, ya que el negocio no se trata de los ingresos, sino de la longevidad que tenga el campeonato mundial de pilotos y constructores”, sentenció en diálogo con el medio Racing News.