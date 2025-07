El “palito” de Maravilla Martínez para Maxi Salas sobre su polémica salida de Racing a River: “Hoy no se lo…”

La expulsión de Maravilla Martínez frente a San Martín de San Juan

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1940554688245780851&partner=&hide_thread=false Fernando Echenique EXPULSÓ a Maravilla Martínez por esta falta.¿Qué les parece?pic.twitter.com/aUxAXsswFO — dataref (@dataref_ar) July 2, 2025

Después del encuentro, también se refirió a la salida de Maximiliano Salas a River, su excompañero de ataque. “Hoy no se lo extrañó mucho, ja", soltó el delantero entre risas. Y luego dijo serio: "Son decisiones que tomó. Era fundamental para nosotros, pero esto sigue. Hay que seguir para adelante, hoy no se lo extrañó mucho, ja. Hicimos una gran amistad, pero esto es parte del fútbol”, dijo. Y aclaró: “No me llamó nadie, me voy a quedar”, descartando rumores sobre una posible transferencia.