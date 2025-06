El mensaje "saca pecho" de Luis Suárez tras el 0-0 del Inter Miami de Messi ante Al Ahly: "Hoy es un día en que..."

"Hoy es un día en el cual creo que no nos podemos reprochar nada. Hay veces que hay resultados o partidos que nos tenemos que reprochar o te vas con la sensación de que puedes dar un poco más y no lo diste en la cancha (...), pero hoy es uno de esos días en el cual yo por lo menos con el esfuerzo, con el trabajo que hizo el equipo, con el sacrificio", dijo Suarez a los medios tras el partido en zona mixta. "Creo que me voy satisfecho a pesar de no haber ganado", añadió.