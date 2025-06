El guiño de Miguel Ángel Russo a Leandro Paredes en medio del operativo retorno a Boca

Miguel Ángel Russo ya se puso el buzo de entrenador de Boca Juniors y no pierde el tiempo: con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina, el flamante DT comenzó a mover piezas en el mercado de pases. Uno de los principales objetivos es Leandro Paredes , un nombre que ilusiona a todo el mundo azul y oro.

El volante de la Selección argentina , que todavía tiene un año más de contrato con AS Roma , cuenta con una cláusula de salida exclusiva para Boca : 3,5 millones de dólares. El club ya activó el operativo seducción, y Russo no se quedó atrás: “ Paredes es un jugador top, campeón del mundo con mucha trayectoria. Son situaciones que tiene que decidir él. En Boca tiene los brazos abiertos siempre”, lanzó en una entrevista con Radio Continental.

Paredes y su situación en Roma, ¿vuelve a Boca? Foto: AS Roma

El tiempo apremia: el 10 de junio vence el plazo para presentar la lista de buena fe al Mundial de Clubes, donde Boca compartirá el Grupo C con Benfica, Bayern Múnich y Auckland City. Si no se concreta en los próximos días, no se descarta que Paredes llegue más adelante, para reforzar al plantel de cara al segundo semestre.