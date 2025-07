El día que Leandro Paredes le dijo "no" a River: "Mis viejos habían arreglado casi todo y yo me puse a llorar"

Este jueves, la Bombonera abrirá sus puertas como pocas veces: no será para un partido, sino para un entrenamiento abierto y, sobre todo, para recibir a un campeón del mundo. Desde las 18, los hinchas podrán entrar -sean socios o no- para darle la bienvenida oficial a Leandro Paredes en su regreso a Boca Juniors .

“Volví de una cena, me encerré en mi pieza, me puse a llorar y mi hermana mayor me preguntó qué me pasaba. Yo le decía que ‘nada’… Salió de la pieza y dijo: ‘Mi hermano no va a jugar en River’. Se dio cuenta enseguida. A partir de ahí cambiaron todo y a los seis meses apareció Boca”, relató el campeón del mundo.