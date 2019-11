Eduardo Coudet confirmó que se irá de Racing en diciembre

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, brindó una conferencia de prensa este mediodía y confirmó que no continuará en la Academia en 2020 ya que se marchará al finalizar el presente año.

Coudet sobre su salida de Racing: "SECRETO A VOCES" y pedido de DISCULPAS. pic.twitter.com/xfYC8Rudc0 — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2019

"Ya le comuniqué al presidente que creo que es un ciclo cumplido en Racing. En septiembre se lo dije a Diego Milito, para comportarme bien con el club y que tengan tiempo de buscar otro técnico. Más allá de estos partidos que faltan, no voy a continuar", expresó el Chacho ante los medios.

"Pido disculpas por tener que negarlo pero me lo pidieron desde el club. No coincidía en eso pero intentamos colaborar, era algo incómodo sostener un secreto a voces. Sé que el mensaje a veces resultó difuso, pero entenderán que la situación merecía que se manejara con respeto", continuó.

"Esto no tiene que ver con lo económico ya que se me hizo una propuesta desde acá para seguir. La experiencia hace que uno tome decisiones con la cabeza y esto es una decisión pensada. Tiene que ver con el fin de un ciclo y eso no tiene por qué ser algo malo ni mucho menos", repitió Coudet.

"También se lo comuniqué al plantel y desde ese momento creo que me han acompañado de gran forma y con la premisa de intentar dejar a Racing lo más arriba posible", deslizó.

Finalmente, Coudet habló de lo que le queda de acá a fin de año. "Sabía que al comunicar esto todo iba a tomar un tono de despedida, pero aún nos faltan cuatro partidos importantísimos. Tenemos que focalizarnos en eso. Seguimos teniendo objetivos claros junto al desafío de terminar lo más alto que se pueda en la tabla y la chance de poder sumar otro título más el 14 de diciembre", dijo. "Hasta acá hemos dado lo mejor y seguiremos así hasta el último partido en el que estemos al mando", concluyó.