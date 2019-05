Del Potro y su vuelta al ruedo: "Más allá del resultado, estuvo bien"

El tandilense Juan Martín Del Potro aseguró que el balance en el Masters 1000 de Madrid, donde hoy quedó eliminado en singles y dobles, es "bueno".

"El balance más allá del resultado final es bueno. Jugué más de dos horas contra un rival exigente, que me hizo correr y respondí bien. Obviamente me falta ritmo, me falta aire y competencia, pero eso solamente lo voy a conseguir jugando más torneos y más partidos", declaró Del Potro, luego de perder con el serbio Laslo Djere por 6-3, 2-6 y 7-5 en la primera ronda del cuadro individual, y caer en segunda ronda de dobles.

El número 8 del mundo, que regresó al circuito después de 75 días y tras haber dejado atrás una lesión en la rodilla derecha, consideró que "Lo más positivo para rescatar y para los próximos días es que voy a jugar torneo de Roma porque terminé en una condición aceptable, para seguir con la evolución".

Del Potro concluyó que "me queda el sabor amargo de haber perdido después de tener un match point a favor, pero mi vuelta al circuito contra un rival que es muy bueno, estuvo bien".