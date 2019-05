Dani Alves, agradecido de no haber sido madridista

El jugador del Paris Saint-Germain Dani Alves ha asegurado que en el pasado estuvo en un "95 por ciento" cerca de firmar por el Real Madrid pero que celebra y agradece no haber sido jugador madridista ya que así pudo "cambiar la historia" en el FC Barcelona, mientras que, por otro lado, cree que su compañero y compatriota Neymar seguirá en París.

"Estuve muy cerca de firmar por el Real Madrid, pero el destino se metió de por medio. Y dijo que mi historia se haría en el Barcelona, como había soñado de niño. Y debes hacer los sueños realidad, no las pesadillas", aseguró Alves en una entrevista a ESPN recogida por Europa Press.

Además, celebró no haber firmado por el Real Madrid. "Agradezco haber podido evitar ir al Madrid y poder firmar por el Barça. El Madrid era un equipo ganador y no estaba dispuesto a ir allí a mantener el 'status quo'. Era más excitante construir lo que hicimos en Barcelona. Teníamos que cambiar la historia y lo hicimos", celebró.

"Lo tenía hecho con el Madrid al 95 por ciento, pero Del Nido (presidente entonces del Sevilla) es un tipo muy duro. También se metió por medio el Chelsea y empezaron a jugar. Del Nido les decía a unos que los otros iban a pagar más que ellos, tuve que tomar una decisión y me quedé en el Sevilla", explicó sobre cómo fue el proceso.

Por otro lado, el lateral ve "muy difícil" que Neymar, compañero en el PSG, pueda volver al FC Barcelona. "La gente del Barça, creo, no estará dispuesta a reconocer que le necesitan. Viven del ego y eso es un problema, no puedes ir a ningún lado guiado por tu ego ni dejar que dicte tu vida. El Barça tiene ese problema y eso ya le aleja de Barca. ¿Qué equipo no necesita Ney? Todos le necesitan", argumentó.

También tiene claro que su compatriota no irá al Real Madrid. "Si el Real Madrid me llamara ahora, diría que no. Y si me llaman para preguntarme por Neymar, diría que no también", aseveró el internacional brasileño. "Apostaría la Torre Eiffel a que se queda en el PSG", sentenció.

En cambio, ve complicada su renovación con el PSG. "Ahora mismo, no. El PSG sabe que quiero ir en una dirección y que quiero ayudar al club a cambiar su historia, pero no sé si es lo que quieren ellos. Puedo contribuir mucho dentro del PSG, pero si no podemos alcanzar un acuerdo, ya veremos", advirtió.