Andrada habló de su lesión y no descartó una intervención quirúrgica

El arquero mendocino Esteban Andrada se quedó afuera de la Copa América un día antes del debut de la Selección argentina por una lesión en su rodilla, y en la previa del partido ante Colombia, en el que acompañó al plantel, habló de lo sucedido.

Andrada y la lesión que lo dejó afuera: "Son cosas que pueden pasar. Es un momento duro pero hay que estar fuerte de la cabeza para recuperarse" pic.twitter.com/jqqEmmT4Fa — TyC Sports (@TyCSports) 15 de junio de 2019

"Es un momento duro, tengo que estar fuerte de la cabeza. Al otro día del golpe no me podía mover, tenía la rodilla muy hinchada, hice todo el esfuerzo para estar en el otro entrenamiento y no pude", comenzó diciendo el arquero de Boca Juniors sobre el choque con Guido Pizarro en la práctica del miércoles, en diálogo con TyC Sports.

Sobre la decisión del cuerpo técnico de llamar a un reemplazante, Sabandija dijo que "la tomé como profesional, es duro este momento pero tengo que mirar hacia adelante ahora".

Además, Andrada explicó que "el cuerpo médico me dijo que pueden pasar 7 ó 10 días, o puede pasar un mes, si la desinflamación me deja correr y trotar, no es nada. Si no me deja hacer esa actividad, capaz alguna artroscopía me van a tener que hacer".

Finalmente, habló del mensaje que Leo Messi le mandó a sus hijos: "Mi nene siempre me pregunta por él. Los chicos del colegio lo ven y lo tienen como un ídolo. Se quedaron con las ganas de conocerlo pero sé que habrá otro momento y lo podrán hacer".