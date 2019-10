Chechu Bonelli se refirió al VAR y dejó una frase que se hizo viral

La victoria de River sobre Boca en la semifinal de ida de la Copa Libertadores y la aplicación del VAR en el penal de Emmanuel Mas a Borré continúan en la mesa de debate. Esta vez, la modelo y conductora Chechu Bonelli, reconocida hincha de Boca, quedó en el centro de la escena por la opinión que brindó sobre el tema en el noticiero de ESPN.

La pareja de Darío Cvintanich, delantero de Racing, dialogaba al aire con Javier Gil Navarro, periodista que cubre a diario la información del Millonario en la señal deportiva. Y aguijoneó con una frase que generó polémica. “Escuché por ahí que el VAR tiene una definición que es Verification Assistant Referee. Dicen que ahora es Verificación Asistiendo a River”, sorprendió. Y continuó: “Con la llegada del VAR, ¿qué equipo se benifició? Todos vamos a contestar River. Realmente a River lo ayudó muchísimo para poder llegar a diferentes instancias de Copa Libertadores, con justicia, ¿eh?”.

Allí, Gil Navarro cruzó su sentencia para desarmar su argumento, que llegó acompañado por una chicana: “El término beneficiar no lo comparto. El término es hacer justicia. Fue penal, no se lo había cobrado el árbitro y el VAR hizo justicia”, refutó. Bonelli sostuvo su postura, en un diálogo que se transformó en discusión y en el que las voces se superpusieron, al punto que la conductora mostró cierto fastidio: “Es un beneficio, es justicia, pero no deja de ser un beneficio... Bué, está bien”.

“Beneficio es algo que conseguís de manera extra”, volvió a insistir el cronista. “Llegó como un extra el VAR, no vino con el fútbol en sí, cuando se hizo el reglamento el VAR no existía”, devolvió Bonelli, en un ida y vuelta que se transformó en viral en las redes sociales.