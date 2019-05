Carlos Borrello: "El partido fue un mimo para las chicas"

El entrenador del Seleccionado femenino de fútbol, Carlos Borrello, junto con las jugadoras Ruth Bravo y la mendocina Estefanía Banini, dialogaron con la prensa tras el triunfo por 3-1 en el partido despedida rumbo al Mundial Francia 2019.

"Este partido fue considerado como un mimo para las jugadoras. Con Uruguay sabíamos que teníamos una pica y se picó, no era la intención porque la prioridad era cuidar a las jugadoras . Pero bueno, había que hacer un partido de despedida , tal vez no fue lo ideal que el rival sea Uruguay, pero no había otra opción", expresó el técnico.

Borrello habló del difícil momento de dar la lista de las 23 convocadas para la Copa del Mundo y dejar a algunas chicas en el camino: "El peor momento para un DT es desafectar a chicas que pasaron por todo para quedar en la nómina. Uno les toma afecto y tomar esa decisión es complicado porque todas tienen la misma ilusión".

Por su parte, Banini también analizó la victoria en San Luis: "Siempre despedirnos con un triunfo es importante, sabemos que podemos mejorar y hacer un mejor fútbol. Jugar en San Luis fue muy lindo y para mí que estoy cerca de casa es especial".

Bravo consideró que el encuentro fue un buen momento para corregir errores: "Falta poco para el Mundial y nos estamos preparando para ir más ilusionadas que nunca al campeonato en Francia".

Argentina se prepara para su debut en París el próximo 10 de junio: el Parque de los Príncipes será el escenario para el primer partido del Grupo D, ante Japón, a las 13. Luego, el 14 de junio a las 16, llegará el cotejo ante Inglaterra, en el Stade Océane de Le Havre. Finalmente, el 19 de junio, la Selección se medirá ante Escocia a las 16, en el mismo escenario del debut.