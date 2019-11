José Beraldi, candidato a presidente de Boca Juniors por la agrupación Volver a Ganar, habló TyC Sports y dejó en claro que no acudirá al pedido de Juan Román Riquelme de lograr una unidad en el arco político de cara a las próximas elecciones para que el máximo ídolo participe en la dirigencia Xeneize.

"Las palabras que Román dice son el criterio lógico de un ídolo, que quiere una unidad. Sabemos que no es fácil porque los pensamientos son distintos. Uno trabaja para la unidad, pero del lado de la oposición es muy difícil ponerse de acuerdo en una única lista cuando hay pensamientos tan diferentes", explicó.

"Uno está del lado de la oposición y está totalmente en desacuerdo con la conducción del club, se entiende que Román que es un ídolo, pero no es fácil. Nosotros pensamos en un club abierto, de los socios, con otra competencia deportiva. Quiero otra cosa, no me gusta más pasar lo que venimos pasando con River, venir de fracasos en fracasos. Por eso es muy difícil ponerse de acuerdo", lamentó.

Enseguida, fue aún más categórico: "¿Sabés qué pasa? No es una cuestión de que nos juntemos todos los presidentes de las agrupaciones. Si no nos juntamos hasta ahora, ¿de qué sirve que lo hagamos ahora, que faltan 12 días para la presentación de las listas?".

"Todos somos oficialistas, todos salimos del oficialismo. Ninguno se puede hacer el distraído. Hoy alguno es oficialista y algunos estamos en la vereda de enfrente, en la oposición. Yo en 2011 di un paso al costado y me fui a la vereda de enfrente", repasó.

También, Beraldi descartó participar de una especie de comicio primario para elegir candidato opositor: "Hacer unas PASO tiene un costo muy alto. Es imposible. Nosotros con Royco (Ferrari, candidato a vice) hace mucho tiempo que venimos dejando el espacio abierto a la unidad. Hay que entender que las dos partes tienen que querer".