Axel Müller va por su cuarta temporada en el rugby francés

El velocista mendocino Axel Müller supo integrar el primer equipo de Marista y tuvo participación en el circuíto mundial de seven con Los Pumas, además de integrar el siete que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Hoy disfruta de su presente en el Brive, equipo que milita en el Top 14 del rugby francés.

El portal de rugby www.aplenorugby.com dialogó con el mendocino sobre su experiencia:

- Es tu segundo año en el equipo y ya venias de jugar mucho con Oyonnax, ¿sentís que encontraste la continuidad que buscabas?

Sí, había encontrado continuidad en Oyonnax y por un tema de contrato no terminé volviendo a Toulon. Pero por suerte me enganchó Brive, el año pasado jugué muchísimos partidos. Este año ya me conoce el entrenador, confía en mí y logré la continuidad que necesitaba, así que no me puedo quejar. Estoy aprovechando cada momento de entrar a la cancha y jugar por mi ciudad.

-Estás en un club histórico, que siempre exige, pero vienen de ascender, ¿qué objetivos se trazan para esta temporada?

Axel Müller.

El primero que nos propusimos fue mantener la categoría. Hay que ser realistas, es un equipo que tiene un presupusto más chico que los otros equipos. Venimos muy bien en el torneo ahora, pero está muy cerrado y el objetivo principal es mantener la división.

-¿Cómo viviste con tus compañeros el Mundial, especialmente ese partido inaugural entre Los Pumas y Francia, que se sabía lo que podía definir?

Fue algo muy especial. Al ser el único argentino en un club lleno de franceses, jodimos mucho. Tenía muchas expectativas, sabía que iba a ser un partido importantísimo para el Mundial. Fue muy lindo poder discutir y compartir con los compañeros. Fue una semana que teníamos descanso pero no dejamos de mandarnos mensajes, minuto a minuto y después del partido. No volví muy contento porque siempre quiero lo mejor para mi país, para Los Pumas, pero bueno...

Axel Müller cuando disputó los JJ.OO con Los Pumas 7

-¿Te sorprendió el nivel del equipo teniendo en cuenta lo que habían mostrado los jugadores en el Súper Rugby?

No conozco el nivel de Súper Rugby. Sé que habían hecho un buen torneo, pero yo creo que un partido contra Francia siempre es muy picante. Lo viví en el Seven, me imagino que en el XV es mucho peor, sobre todo ya conociendo a los franceses y sabiendo lo apasionados que son. Era el partido clave para poder clasificar a los cuartos.

-Jugaste hace poco contra Cordero (Bordeaux) y dentro de algunas fechas contra Imhoff (Racing). ¿Se sorprendieron en Francia que jugadores de esa jerarquía no hayan estado en el Mundial?

No sé, eso va más allá de mí. Obviamente son jugadores de clase mundial. Estuvieron peleando el puesto y fue la decisión del entrenador, pero la han roto todos los años, la siguen rompiendo y es un orgullo poder competir contra ellos y más lindo cuando les podemos ganar.

-Tenés algunas temporadas en el lomo y edad (25 años) para proyectarte al próximo Mundial, ¿te ilusiona formar parte del nuevo proceso teniendo en cuenta que se abrió el abanico para los que juegan en Europa?

Como decís, ahora se abrió el abanico para los jugadores de Europa. Yo creo que este año tiene que ser el mío, sobre todo con lo bien que me está yendo en Brive. Siempre tuve las ganas de jugar en Los Pumas, representar a mi país fue una de las cosas más lindas que me pasó. Por ahora estoy enfocado en tener una buena carrera en Europa, seguir disfrutando, creciendo, estoy muy contento con lo que tengo y obviamente siempre dejo las puertas abiertas para cualquier llamado.

-Cuando Jaguares empezó a competir en el Súper Rugby vos estabas con Los Pumas 7's y los Juegos y después te fuiste a Toulon. Teniendo en cuenta tu presente, ¿te resultaría atractivo volver al país si tuvieras la chance de jugar en la franquicia?

Sí, cuando estaba en Los Pumas 7's había tenido un par de entrenamientos con los de Súper Rugby, pero no significa nada porque no te das cuenta del nivel y la exigencia del Súper Rugby. He pasado por Toulon, fue tocar el cielo con las manos estar en mi primer club profesional con jugadores como Bryan Habana, Drew Mitchell, James O'Connor, Matheu Bastareaud... Todos. Fue un equipazo y una experiencia que la disfruté muchísimo. Aprendí un montón.

Estoy en mi cuarta temporada en Francia, estoy re contento. Si alguna vez llego a ponerme en contacto con la UAR o la franquicia, nunca me cerré. Siempre he tenido más contacto ya estando en sistema europeo. Pero hay que evaluar todo y ver las posibilidades, pero por el momento estoy muy bien en Francia.

aplenorugby.com