Atlanta United quedó afuera de la final

Atlanta United, con nutrida presencia argentina, cayó esta noche como local ante Toronto por 2-1 y desperdició la posibilidad de acceder a la definición de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos, al perder en la final de la Conferencia Este de la competencia.

De esta manera, el conjunto canadiense jugará por el título ante Seattle Sounders, que batió el martes último a Los Angeles, por 3-1, para adjudicarse la Conferencia Oeste.

Atlanta United abrió la cuenta a los 4 minutos de la primera parte, por intermedio del alemán Julian Gressel, quien aprovechó una cesión de Gonzalo 'Pity' Martínez (ex River Plate).

Los otros argentinos que estuvieron desde el comienzo en el equipo local son Franco Escobar (ex Newell's), Leandro González Pirez (ex Estudiantes de La Plata) y Ezequiel Barco (ex Independiente).

El ex delantero de San Lorenzo, Héctor Villalba (nacionalizado paraguayo) ingresó en el segundo tiempo.

El venezolano Josef Martínez pudo haber aumentado las cifras, pero ejecutó un penal que fue atajado por el arquero Quentin Westberg (Pt. 11m.).

Toronto reaccionó y estableció el empate por medio del francés Nicolas Benezet (Pt. 14m.). Y en la segunda parte, el conjunto canadiense se llevó la victoria con una conquista de Nicholas De Leon (St. 33m.).