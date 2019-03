Alianza Lima realizará dos presentaciones ante la Conmebol luego del 1-1 con River en Perú, en el inicio del Grupo A de la Copa Libertadores. Sin embargo, no hará un pedido de sanción hacia el club argentino, sino que dejará que el ente decida por sí mismo si hay un castigo, multa o ninguna determinación.

El gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, explicó que irán a reclamar: "Vamos a presentar quejas ante la Conmebol por el arbitraje. Hay muchas cosas que no las entendemos. El técnico está suspendido y no puede tener ninguna comunicación con la banca", argumentó tras verse a Gallardo con un handy desde unos de los palcos.

Sin embargo, con respecto a este punto, los oficiales de la Conmebol revisaron el banco de suplentes del Millonario cuando el equipo salió a la cancha, pero no encontraron ningún elemento de comunicación con el exterior.

El otro reclamo que elevara el conjunto Peruano es la reacción de Enzo Pérez para con el arquero Gallese: "Esto no funciona así, la manera como trataba a Gallese no es correcta. Si el árbitro está mirando, tiene que expulsarlo. Delante del árbitro han sucedido cosas. ¿Ha cambiado el reglamento? me parece que es importante que nosotros enviemos un documento".

En este caso, el volante podría ser suspendido por "al menos un partido" según el punto IV del artículo 12, que castiga por "insultar, ofender o amenazar a jugadores u otras personas presentes en el partido". Sin embargo, sería una sanción poco usual de parte del ente sudamericano.